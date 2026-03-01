arezzo ravenna un pari che avvicina gli amaranto alla promozione

Arezzo e Ravenna si sono affrontate in una partita che si è conclusa con un pareggio, risultato che favorisce gli amaranto, i quali conservano un vantaggio di sette punti sui rivali romagnoli. La sfida si è disputata in una giornata di campionato con nove turni ancora da giocare. Entrambe le squadre hanno portato a termine la partita mantenendo il punteggio invariato.

Arezzo e Ravenna si dividono la posta e il risultato finisce per favorire i toscani, che mantengono 7 punti di vantaggio sui romagnoli quando mancano nove giornate al termine. Inoltre, i ravennati dovranno osservare il turno di riposo dovuto alla radiazione del Rimini. Alla vigilia si ipotizzava una gara in cui gli ospiti si sarebbero presentati ad Arezzo attaccando a testa bassa, consapevoli che solo la vittoria avrebbe potuto riaprire la lotta per la promozione diretta. Mandorlini, invece, abbandona il 3-5-2 e schiera i suoi a specchio rispetto ai toscani. Pronti via e la gara si indirizza subito verso il nervosismo. Molti i falli, anche se non cattivi, da entrambe le parti, e il signor Madonia, arbitro esperto per la categoria, non ne lascia correre nessuno. 🔗 Leggi su Lortica.it

Ravenna, ko a Terni e crisi playoff: l’Arezzo allunga a +10, Ascoli si avvicina alla vetta del girone B di Serie C.La trasferta sul campo della Ternana si è rivelata amara per il Ravenna, sconfitto 2-0 giovedì 12 febbraio 2026.

