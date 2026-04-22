A Arezzo si respira aria di attesa in vista della partita di domenica al Comunale contro la Torres. La sfida rappresenta un passo decisivo per la squadra locale, che punta a ottenere un risultato positivo per poter tornare in serie B dopo diversi anni. Per l’occasione, sono stati allestiti 550 posti in più in Curva Sud, per accogliere i tifosi e sostenere la squadra in questa occasione importante.

AREZZO – C’è grande attesa ad Arezzo per la sfida di domenica al Comunale con la Torres: la vittoria regalerebbe agli amaranto lo storico ritorno in serie B. Per l’occasione saranno messi a disposizione 550 posti aggiuntivi in Curva Sud. L’ampliamento della capienza è stato autorizzato tramite ordinanza del sindaco di Arezzo e con il nulla osta della prefettura e della questura. I biglietti saranno disponibili online e nei punti vendita TicketOne a partire dalle 16 di domani (23 aprile). La società invita tutti i tifosi a raggiungere lo stadio con largo anticipo, così da agevolare le operazioni di accesso, evitare code ai varchi e garantire un afflusso ordinato e sicuro.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Arezzo, per la sfida promozione con la Torres 550 posti in più in Curva Sud

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