Ardenza piromane distrugge due auto e colpisce una villa | c’è il video

Nella zona di Ardenza, domenica 26 aprile, un incendio doloso ha causato la distruzione di due automobili e ha danneggiato una villa in via Pacinotti. Un video registrato dalle telecamere di sorveglianza mostra il momento in cui un uomo mette in atto il gesto incendiario. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando di identificare il responsabile. Nessuna persona è rimasta ferita nell’episodio.

? Cosa sapere Ardenza, domenica 26 aprile: piromane distrugge due auto e danneggia una villa in via Pacinotti.. Le telecamere di videosorveglianza della proprietà privata hanno ripreso l'autore dell'atto doloso.. Due auto distrutte dal fuoco e una villa danneggiata a Ardenza, in via Pacinotti, dove intorno alle 5 di questa domenica 26 aprile un uomo ha dato fuoco a un veicolo cospargendolo di benzina. Il silenzio della notte nel quartiere livornese è stato interrotto dalle fiamme che hanno divorato completamente due vetture parcheggiate lungo la strada. L’allarme è stato lanciato direttamente dal proprietario dei mezzi, che ha contattato immediatamente la centrale del numero unico di emergenza dopo aver constatato il rogo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ardenza, piromane distrugge due auto e colpisce una villa: c’è il video Notizie correlate Ardenza, incendio doloso in via Pacinotti: a fuoco due auto, danni a una villaPaura nella notte di questa domenica 26 aprile ad Ardenza, in via Pacinotti, dove intorno alle 5 sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per... VIDEO | Incendio doloso distrugge due auto e danneggia una tubazione del gas: denunciato 57enneI vigili del fuoco hanno domato le fiamme prima che la perdita di gas innescata dal rogo provocasse conseguenze più gravi I carabinieri della...