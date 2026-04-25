il designatore degli arbitri rocchi indagato per concorso in frode sportiva si autosospe

Il designatore degli arbitri di serie A e B è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di concorso in frode sportiva. La notizia è stata diffusa da fonti ufficiali e riguarda un procedimento giudiziario in corso. La vicenda si riferisce a un'eventuale responsabilità legata a pratiche illecite nel settore sportivo. Nessun’altra informazione è stata ancora resa nota ufficialmente.

AGI - II designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi è indagato per ‘ concorso in frode sportiva ’. Venerdì sera, a quanto apprende l’ AGI, gli è stato notificato un avviso di garanzia. L’inchiesta con al centro il campionato 2024-2025 condotta dal pubblico ministero milanese Maurizio Ascione cova dall’estate dello scorso anno sotto le macerie della crisi del calcio italiano e sta esplorando tutte le sue componenti, dagli arbitri alla Figc ai club fino ad arrivare alla giustizia sportiva. Rocchi è " sereno e va avanti ": così riferivano ambienti vicini all'ex arbitro internazionale che però nella serata di sabato 25 aprile ha deciso di autosospendersi dal ruolo di responsabile della Can.🔗 Leggi su Agi.it

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