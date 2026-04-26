La Lega Serie A ha dichiarato che non ci sono dubbi sulla regolarità del campionato, nonostante le tensioni legate alle decisioni arbitrali. Tuttavia, si registra una crescente preoccupazione per un possibile danno reputazionale che potrebbe coinvolgere l'intero calcio italiano. La discussione si concentra sulle recenti polemiche e sulla percezione pubblica, che si ritiene possa influenzare l’immagine del torneo a livello nazionale e internazionale.

Il grande cigno nero che rischia di affossare il calcio italiano ben oltre la sua crisi. Un danno reputazione difficile da reggere in un momento già complesso e che avrebbe ripercussioni per molti anni, così come per un paio di decenni si sono sentiti gli effetti di Calciopoli e dell’uscita di scena della Juventus. Ecco cosa anima i vertici della Lega Calcio Serie A nelle ore in cui esplode il caso arbitrale, con la notizia della notifica di un avviso di garanzia al (sospeso) designatore Gianluca Rocchi. Ipotesi di reato, frode sportiva in concorso e due dei tre capi di imputazione che rimandano all’eventuale muoversi di Rocchi per garantire all’Inter arbitri graditi nel finale della scorsa stagione.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Arbitri, la Lega Serie A teme il danno reputazionale: “Nessun dubbio su regolarità campionato”

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