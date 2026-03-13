Stasera in televisione viene trasmesso il film con Jason Momoa nei panni di Aquaman. Il personaggio, spesso oggetto di scherno nei fumetti, ha conquistato il grande schermo e il pubblico. La pellicola racconta le avventure del supereroe marino e ha riscosso un successo inatteso. La sua presenza in tv ha attirato l’attenzione di molti spettatori e appassionati di fumetti.

Da zimbello dei fumetti a campione d’incassi planetario: la storia di un film che ha ribaltato ogni previsione. Da non perdere venerdì 13 su Italia 1 Eppure è andata esattamente così. Aquaman, uscito nel 2018 con Jason Momoa nei panni del re degli oceani, ha incassato oltre un miliardo di dollari in tutto il mondo, superando Batman, Superman e qualsiasi altro titolo della casa. Chi avrebbe scommesso, alla vigilia, sul biondissimo personaggio in calzamaglia arancione e verde? Nessuno, probabilmente nemmeno Momoa stesso: quando è andato a fare il provino con Zack Snyder (allora deus ex machina di questo universo), era convinto di essere lì per interpretare il cattivo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il supereroe che nessuno voleva è diventato un divo. Stasera in tv c'è Aquaman con Jason Momoa: storia e curiosità di un successo a sorpresa

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