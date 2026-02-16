Malen l' olandese che ha già conquistato la Roma | la cifra per il riscatto ' Aston Villa
Donyell Malen, attaccante olandese, ha attirato l’attenzione della Roma dopo aver giocato in prestito all’Aston Villa. La società giallorossa intende acquistarlo a titolo definitivo, mentre i Villans riceveranno 25 milioni di euro, comprensivi di una commissione da due milioni per il prestito. La trattativa si sta portando avanti con decisione, e la Roma punta a definire l’affare nelle prossime settimane.
La Roma sta vivendo un momento decisivo grazie all’apporto di Donyell Malen, centravanti olandese classe 1999, che ha già mostrato una crescita rapida e decisiva per i piani offensivi della squadra. L’impatto in campo si è tradotto in una sequenza di prestazioni significative, accentuate dalla capacità di sbloccare partite difficili e di guidare la fase offensiva con dinamismo e precisione. l’esordio e la continuità hanno consolidato la fiducia del club nel giocatore, che ha totalizzato cinque reti in cinque presenze, con una doppietta decisiva nello scontro diretto contro il Napoli allo stadio Maradona. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Donyell Malen ha conquistato la Roma dopo aver mostrato le sue qualità durante le prime partite e il club ha deciso di mettere sul tavolo una proposta concreta all'Aston Villa.
Donyell Malen, attaccante olandese, si è trasferito alla Roma, arrivando a Ciampino ieri sera intorno alle 22:15.
