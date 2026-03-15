Volley Serie A3 | Catellani e compagni giocano a Mirandola che ha già conquistato la salvezza La Conad chiude la regular season

La Conad, con 51 punti, termina la regular season di Serie A3 con una partita in trasferta a Mirandola, che ha già assicurato la salvezza, e si prepara a chiudere il campionato. La gara è in programma alle 18 e rappresenta l’ultimo appuntamento prima dei playoff. I giocatori sono pronti ad affrontare la sfida in vista delle fasi successive della stagione.

La Conad (51) chiude la regular season di A3 con la trasferta delle 18 di Mirandola (20). Già certa del primo posto nel girone e dello spareggio playoff contro la paritetica dell’altro raggruppamento (una tra Castellana Grotte e Reggio Calabria, attualmente appaiate in vetta), la formazione granata vuole dimostrare di aver digerito il kappao di domenica a Belluno nella finale di Coppa Italia proprio contro Reggio Calabria, dopo aver condotto 2-0. Al sestetto cittadino serve un punto per avere la certezza del fattore campo favorevole nella serie a 5 gare che deciderà la promozione in A2, mentre Mirandola è già salva. Presenta la sfida Mattia Catellani: "C’è rammarico per la finale di Coppa Italia persa al tie-break, ma la Final Four ci ha lasciato pure indicazioni importanti su cui lavorare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley Serie A3: Catellani e compagni giocano a Mirandola, che ha già conquistato la salvezza. La Conad chiude la regular season Articoli correlati Leggi anche: La Igor Volley chiude la regular season a Firenze Guancia Volley Academy chiude la regular season con una vittoria nettaUna prestazione solida quella dei ragazzi di coach Modica, capaci di imporsi nonostante alcune assenze pesanti. Tutto quello che riguarda Volley Serie Temi più discussi: Reggio Calabria won Italian Cup Serie A3; Serie A3: la finale di Coppa Italia sarà tra Reggio Emilia e Reggio Calabria; Volley, la Conad batte Sabaudia e vola in finale di Coppa Italia di serie A3; La Conad piega anche il Sabaudia. Oggi la sfida che vale la Coppa Italia. Volley Serie A3: Catellani e compagni giocano a Mirandola, che ha già conquistato la salvezza. La Conad chiude la regular seasonLa Conad (51) chiude la regular season di A3 con la trasferta delle 18 di Mirandola (20). Già certa ... msn.com Volley, Serie A3: Marzolla spinge Altotevere: «Con i playoff parte la fase più bella della stagione»A disputare i playoff è oramai abituato. Che saltò a causa del lungo infortunio nella primavera del 2024, alla sua prima stagione con la maglia della ErmGroup Altotevere, ma appena l’anno precedente c ... umbria24.it Lega Pallavolo Serie A Femminile. . SCANDICCI-MILANO HIGHLIGHTS Gli highlights di VBTV del match tra Savino Del Bene Volley Scandicci vs Vero Volley nella sfida di Gara 1 delle Semifinali Playoff Scudetto facebook