Apple TV 4K | arriva il chip A17 Pro per un’IA rivoluzionaria

Nella prossima release di Apple TV 4K prevista per settembre 2026, sarà presente il chip A17 Pro, che introduce funzionalità avanzate di intelligenza artificiale. Questa versione del dispositivo sarà in grado di agire come un centro di controllo domestico grazie all'integrazione di Apple Intelligence e a Siri. L'aggiornamento si concentra sull'ottimizzazione delle capacità di elaborazione e automazione all’interno della piattaforma.

? Cosa sapere Apple prevede il lancio della nuova Apple TV 4K con chip A17 Pro a settembre 2026.. L'integrazione di Apple Intelligence trasformerà il dispositivo in un hub domotico tramite Siri.. Settembre 2026 segnerà il possibile debutto della nuova Apple TV 4K, un dispositivo che punta a trasformare lo streaming in un centro di controllo domestico guidato dall’intelligenza artificiale. Il lancio del nuovo media streamer è attualmente vincolato alla maturazione delle funzioni di Siri, la cui evoluzione verso Apple Intelligence è prevista in concomitanza con il rilascio di iOS 27. Hardware e potenza di calcolo: l’integrazione dell’intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Apple TV 4K: arriva il chip A17 Pro per un’IA rivoluzionaria APPLE TV 4K 2025: 11 MASSIVE Upgrades That Just KILLED Gaming Consoles! Notizie correlate Blocco Apple: crisi dei chip ferma il nuovo MacBook Pro OLEDLa carenza di componenti critici per l’architettura dei dati sta rallentando il piano di aggiornamento hardware di Cupertino, costringendo il gigante... Apple lancia AirPods Max 2 con chip H2 e funzioni IA(Adnkronos) – Apple ha ufficializzato il debutto delle AirPods Max 2, un aggiornamento che punta tutto sull'evoluzione tecnologica interna piuttosto... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Nuovi prodotti Apple: leak sui dispositivi in arrivo a maggio; Successivamente Apple TV 4K riceve il chip A17 Pro e l’intelligenza artificiale per centralizzare la casa connessa nel 2026; Un intero ecosistema Apple completo costa meno di un MacBook Pro; Vivo X300 Ultra vs. iPhone 17 Pro: quale smartphone scatta meglio?. Nuova Apple TV 2026, tutto quello che dovete sapereTra le novità tecniche più attese c’è il supporto al Wi-Fi 7, grazie al nuovo chip di rete N1 sviluppato da Apple. Questo aggiornamento dovrebbe offrire maggiore velocità, minore latenza e una ... macitynet.it