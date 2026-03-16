Apple lancia AirPods Max 2 con chip H2 e funzioni IA

Apple ha annunciato le nuove AirPods Max 2, una versione aggiornata delle cuffie wireless che si concentra sull'implementazione di un chip H2 e di funzionalità di intelligenza artificiale. La presentazione si è concentrata sugli aspetti tecnici, senza modifiche al design precedente. La società ha comunicato ufficialmente il lancio, senza fornire dettagli sui prezzi o sulla disponibilità.

(Adnkronos) – Apple ha ufficializzato il debutto delle AirPods Max 2, un aggiornamento che punta tutto sull'evoluzione tecnologica interna piuttosto che sul rinnovamento estetico. L'elemento centrale della nuova iterazione è il chip H2, componente già presente nei modelli Pro e AirPods 4, che permette di elevare le prestazioni della cancellazione attiva del rumore, ora dichiarata. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati IA al max: Cisco lancia chip a 102,4 Tbps per reti aziendaliCisco punta sull'IA agentica con il chip G300 e rivoluziona le reti aziendali Cresce l'importanza di un'infrastruttura di rete all'avanguardia per... AirPods Pro 4: Apple punta su fotocamera e infrarossi per audio adattivo e nuove funzioni di accessibilità.Apple sta sviluppando una nuova versione degli AirPods Pro, la quarta, che potrebbe integrare una fotocamera. Apple AirPods Max 2 (2025) - FINALLY! Una selezione di notizie su Apple lancia AirPods Max 2 con chip H2... Temi più discussi: La Warner Bros. vince 11 Oscar, eguagliando il report per il maggior numero di vittorie per un singolo studio; Knowledge di uscita OTT di Pizza Film: quando e dove guardare Gaten Matarazzo e Sean Giambrone Starrer on-line?; Ecco tutti i prodotti Apple in sconto su Amazon per le Offerte di Primavera 2026; I migliori accessori per iPhone da compare durante le Offerte di Primavera 2026. Apple lancia AirPods Max 2 con chip H2 e funzioni IALa nuova generazione delle cuffie over-ear introduce il chip H2 per potenziare la cancellazione del rumore e integrare funzioni software avanzate, mantenendo invariato il design ... adnkronos.com Apple lancia AirPods Max 2: chip H2 e cancellazione rumore potenziataIn un lancio a sorpresa, Apple ha presentato gli AirPods Max 2, la nuova generazione delle sue cuffie premium. Successori del modello introdotto nel 2020, questi auricolari vantano significativi ... it.blastingnews.com T' AirPods Max 2 L'ascolto cambia musica. Ordina il 25/03 Disponibili all'inizio del mese prossimo Scopri - facebook.com facebook Apple lancia AirPods Max 2: più cancellazione del rumore, audio lossless e nuove funzioni intelligenti x.com