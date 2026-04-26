Apice caos nei cantieri | la minoranza attacca il sindaco Pepe

Nelle ultime ore si sono verificati disagi nei cantieri di Sant’Antonio, con la minoranza politica che ha criticato il sindaco Angelo Pepe. Quest’ultimo ha inviato una diffida sia all’impresa responsabile dei lavori che al responsabile unico del procedimento, in risposta alle problematiche emerse. La situazione riguarda il rallentamento e le tensioni nei lavori di ristrutturazione, che hanno portato a discussioni tra le parti coinvolte.

?? Cosa sapere Il sindaco Angelo Pepe emette diffida all'impresa e al RUP per i cantieri di Sant’Antonio. Filippo Iebba richiede chiarimenti in Consiglio Comunale sulla gestione dei lavori avviati 80 giorni fa. Il consigliere di minoranza Filippo Iebba ha espresso forte sconcerto riguardo all'ordinanza numero 11 emessa il 17 aprile 2026 dal sindaco di Apice, Angelo Pepe, che ha scatenato polemiche per la gestione dei lavori presso la località Sant’Antonio. La questione riguarda i cantieri de .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Apice, caos nei cantieri: la minoranza attacca il sindaco Pepe Notizie correlate Leggi anche: Apice paralizzata dai guasti della fibra: il sindaco Pepe chiede interventi immediati Angelo Pepe, Sindaco di Apice: “Una situazione non più tollerabile. Pretendiamo risposte immediate”Tempo di lettura: 2 minuti“La nostra comunità sta subendo disservizi inaccettabili. Panoramica sull’argomento Caos cantieri a Bari, oltre 400 divieti tra strade chiuse e deviazioni: ecco la mappaQuarantaquattro cantieri (solo comunali), 408 divieti di circolazione o restringimenti di carreggiata, 18 variazioni dei percorsi dei bus. Da ieri il Comune di Bari ha pubblicato un nuovo portale ... quotidianodipuglia.it Caos viabilità a Bari, cantieri da Japigia al centro: divieti e strade chiuseLa città di Bari è sempre di più un cantiere a cielo aperto. E nei prossimi giorni partiranno altri lavori relativi ai sottoservizi in quasi tutti i quartieri della città, che si sommano ai diversi ... quotidianodipuglia.it