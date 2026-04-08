Il sindaco ha segnalato che la rete in fibra ottica presenta guasti ripetuti, causando disservizi frequenti. Ha annunciato che chiederà interventi immediati alle autorità competenti per risolvere la situazione. La comunità locale è stata colpita da problemi di connessione che interessano cittadini e imprese, e il primo cittadino ha dichiarato che adotterà tutte le misure necessarie per tutelare gli interessi della popolazione.

«La nostra comunità sta subendo disservizi inaccettabili. La fibra ottica, che dovrebbe essere un’infrastruttura strategica per lo sviluppo del territorio, si sta rivelando fragile, instabile e incapace di garantire continuità. Non possiamo più tollerare blackout che paralizzano attività economiche, servizi pubblici e la vita quotidiana dei cittadini». Con queste parole il Sindaco di Apice, Angelo Pepe, denuncia l’ennesimo grave guasto alla connettività nel territorio comunale.Il primo cittadino ricorda che, con nota del 16 marzo, il Comune ha trasmesso un esposto-denuncia formale alle società di telecomunicazioni coinvolte e alle Autorità competenti. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Apice paralizzata dai guasti della fibra: il sindaco Pepe chiede interventi immediati

Il Sindaco di Apice diffida Alto Calore e le istituzioni competenti: “Disservizi idrici intollerabili, interventi immediati o azioni formali”Il Sindaco di Apice, Angelo Pepe, ha inviato in data odierna una formale diffida e messa in mora ad Alto Calore Servizi S.

Angelo Pepe, Sindaco di Apice: “Una situazione non più tollerabile. Pretendiamo risposte immediate”Tempo di lettura: 2 minuti“La nostra comunità sta subendo disservizi inaccettabili.