Napoli scontri tra attivisti ‘No America’s Cup’ e polizia | un agento ferito

A Bagnoli, a Napoli, si sono verificati scontri tra polizia e attivisti della rete ‘No America’s Cup’ che hanno tentato di bloccare alcune operazioni. Durante gli scontri, un agente delle forze dell’ordine è rimasto ferito. La situazione è rimasta tesa e le forze di sicurezza sono intervenute per riportare la calma. Nessun altro dettaglio su eventuali conseguenze o arresti è stato comunicato.

Scontri a Bagnoli tra forze dell’ordine e attivisti della rete ‘No America’s Cup’ che hanno tentato di raggiungere la sede della Municipalità, dove è in corso una seduta monotematica del Consiglio comunale di Napoli sui lavori nell’area ex Italsider di Bagnoli e per lo svolgimento dell’America’s Cup. Alcuni attivisti hanno tentato di forzare il cordone di polizia a protezione dell’area a ridosso della sede della Municipalità. Negli scontri un poliziotto è rimasto ferito. Un manifestante è stato portato in commissariato, la sua posizione è al vaglio. Manfredi: “Colmata Bagnoli diventerà grande piazza sul mare”. L’area della “colmata” di Bagnoli, dopo la bonifica e al termine dello svolgimento dell’America’s Cup, diventerà “una grande piazza a mare “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

