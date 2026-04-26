Antisemitismo e spari ai cortei

In diverse città italiane, tra cui Roma, Milano e Bologna, si sono svolti cortei pacifici a cui hanno partecipato migliaia di persone. Durante alcuni di questi eventi, sono stati segnalati episodi di antisemitismo e sparatorie. Le forze dell’ordine sono intervenute per gestire le situazioni e garantire la sicurezza dei partecipanti. Le autorità continuano a monitorare gli sviluppi e a indagare sulle cause di quanto avvenuto.

Roma, Milano e Bologna. In tre piazze, tra le tante pacifiche che, in tutta Italia, con migliaia di persone, celebrano la Liberazione – a cominciare da quella, a San Severino Marche, in cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama il motto di Piero Calamandrei, "ora e sempre Resistenza" – il 25 Aprile diventa, per qualche frangente, un’altra cosa, lontana da quella "coesione nazionale" che proprio il Capo dello Stato ha auspicato alla vigilia. Si fa largo la violenza, nelle parole e, cosa mai avvenuta prima, negli spari ad aria compressa. A Roma, nei pressi del parco Schuster, quartiere San Paolo, due persone, marito e moglie sulla sessantina, che indossavano un fazzoletto dell’Anpi, vengono colpite dai pallini di una pistola ad aria compressa.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Antisemitismo e spari ai cortei Notizie correlate Leggi anche: L'iraniana va ai cortei a dare lezioni ai nostri pacifisti Antisemitismo: Fochi accusato di deliri su accuse d’antisemitismo**Claudio Fochi lascia il Movimento 5 Stelle: “Antisemitismo? Le accuse sono deliranti”** A Ferrara, in Emilia-Romagna, si è aperta una nuova fase... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: 4 di sera Weekend: Emanuele Fiano: L'antisemitismo si è risvegliato Video; Visioni diverse sul 25 aprile ma condanna unanime su antisemitismo e violenza; 25 Aprile tra partecipazione e tensioni: festa di popolo, spari a Roma e scontri a Milano; Il classico gioco di spionaggio della Guerra Fredda di John le Carré è pieno di avvertimenti sul grilletto… sopra gli spari. Legge sull’antisemitismo? In Italia gli strumenti ci sono già. O l’intento è bloccare le proteste?Ora che in commissione Affari costituzionali del Senato è stato votato il testo base per una legge sull’antisemitismo, conviene chiedersi con franchezza se l’obiettivo è il contrasto dell’odio ... ilfattoquotidiano.it Antisemitismo, perché la definizione dell’Ihra è sotto accusa. Amnesty: Criminalizza la critica legittimaLa commissione Affari costituzionali del Senato riprenderà la prossima settimana la discussione generale sul ddl per il contrasto all'antisemitismo, iniziata martedì scorso sul testo base presentato ... quotidiano.net L’antisemitismo c’è anche in pezzetti della sinistra Sì, da oltre un secolo. Detto ciò viva il #25aprile, miserabili gli episodi (pochi) di intolleranza antiebraica tra chi ha manifestato, grottesche le reazioni strumentali dei difensori di #Israele che s’indignano x.com 4 di sera. . "L'antisemitismo si è risvegliato" Emanuele Fiano a #4disera Weekend - facebook.com facebook