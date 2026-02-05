Antisemitismo | Fochi accusato di deliri su accuse d’antisemitismo

Claudio Fochi lascia il Movimento 5 Stelle e respinge le accuse di antisemitismo che gli sono state rivolte. In un video pubblicato sui social, l’ex esponente del movimento definisce “deliranti” le accuse e afferma di essere vittima di una campagna ingiusta. La crisi nel M5S si apre con un nuovo capitolo, questa volta legato alle polemiche e alle tensioni interne che scuotono il partito a Ferrara.

**Claudio Fochi lascia il Movimento 5 Stelle: "Antisemitismo? Le accuse sono deliranti"** A Ferrara, in Emilia-Romagna, si è aperta una nuova fase della crisi politica all'interno del Movimento 5 Stelle. Claudio Fochi, ex consigliere regionale e attivista del partito, ha annunciato ufficialmente la propria uscita dal M5S, in seguito alle accuse di antisemitismo rivolte da parte di alcuni esponenti del movimento. Le dichiarazioni del suo predecessore, Gabriele Lanzi e Marco Croatti, hanno accompagnato l'uscita con una forte critica alle accuse, definendole "deliranti", "gravi" e "verosimilmente fatte in cerca di visibilità".

