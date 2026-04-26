Il 25 aprile tradito Il j’accuse del saggista ebreo Roger Abravanel

Il 25 aprile è stato segnato da un intervento di Roger Abravanel, saggista ebreo, che ha criticato il silenzio di molti italiani riguardo agli eventi di ieri. In un suo commento, ha ricordato come l’antisemitismo in Italia abbia avuto una presenza significativa, paragonabile a quella vissuta in Germania, e ha accusato chi preferisce tacere di aver tradito i valori della memoria e della storia.

“Gli italiani che tacciono dopo i fatti di ieri, 25 aprile, fanno come gli struzzi dimenticando che l’antisemitismo in Italia è stato solo di poco inferiore a quello che c’è stato in Germania”. A scriverlo sul sito setteottobre.com è Roger Abravanel, saggista ebreo italiano, figlio di una donna “internata dagli italiani in un campo di concentramento nella Libia italiana” che “stava per essere imbarcata sulla nave per la Germania quando fu liberata dagli inglesi”. Abravanel ricorda che “il 30% degli ebrei tedeschi andò nei campi di sterminio e in gran parte vi morì", ma “lo stesso valse per il 20% degli ebrei italiani". All’epoca, “gli ebrei in Italia erano solo 45 mila contro 530 mila in Germania”, si legge nell’articolo dove si osserva che ciò significa che gli ebrei italiani mandati nei campi di sterminio furono 7-8mila.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Il 25 aprile tradito". Il j’accuse del saggista ebreo Roger Abravanel Notizie correlate Referendum, Gratteri: “Riforma blindata con l’arroganza del potere”. Il saggista Sales: “Vogliono umiliare i magistrati”. A Napoli il dibattito per il NoGli effetti della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, i dubbi sull’introduzione di un’Alta Corte Disciplinare e i timori sul... Amici 25, lo scandalo Isa: danza contro canto, il talento traditoLe recenti dinamiche all’interno del talent show Amici 25, in particolare dopo la quinta puntata del serale avvenuta il 18 aprile 2026, hanno acceso...