Domenica 26 aprile torna l’appuntamento con “Che Tempo Che Fa” condotto da Fabio Fazio. La puntata prevede la presenza di ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo e della politica italiana. Tra le novità, Silvia Salis farà il suo ingresso in trasmissione, mentre Littizzetto cambierà ruolo all’interno del programma. La trasmissione continuerà a proporre approfondimenti e interviste su temi di attualità.

Anche domenica 26 aprile torna l’attualità di Fabio Fazio con una nuova puntata di Che Tempo Che Fa che vede la partecipazione di ospiti importanti del mondo dello spettacolo e della politica italiana. Ad affiancare il conduttore come sempre ci saranno Filippa Lagerbäck e Luciana Littizzetto, anche se questa sera la comica torinese avrà anche una veste tutta nuova: quella di ospite. Siederà quindi, per una volta, sulla poltrona al di là del consueto tavolo-acquario. Ma chi saranno gli altri personaggi che si avvicenderanno nel talk su Nove? Silvia Salis per la prima volta a Che Tempo Che Fa. Tra i primi volti attesi in studio c’è Silvia Salis, sindaca di Genova e figura sempre più centrale nel panorama politico italiano.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anticipazioni Che Tempo Che Fa del 26 aprile: da Fazio arriva Silvia Salis, Littizzetto cambia ruolo

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