Durante il passaggio nello stretto di Hormuz, le navi hanno affrontato condizioni di tensione e preoccupazione. La presenza di timori e rischi si è fatta sentire in modo evidente, con le imbarcazioni che si sono trovate a navigare in acque difficili e sotto osservazione costante. La sensazione di insicurezza si è percepita tra gli equipaggi, che hanno affrontato il tratto con attenzione crescente.

La paura c'era, eccome. E non era più "davanti", lontana, anche se pur di poche miglia. Ma era lì, "accanto". Sono le parole con cui il comandante della Msc Euribia, Lauro Maresca, ha raccontato l'attraversamento dello stretto di Hormuz, avvenuto sabato mattina. Una finestra brevissima in cui pochissime navi sono riuscite a passare prima che tornasse a farla da padrone il doppio blocco imposto da Stati Uniti e Iran. "C'è un confine dentro di me che riconosco ogni volta che ci arrivo: non è il limite, è un passaggio" ha aggiunto il comandante, originario di Meta di Sorrento, raccontando sui social le emozioni e le sensazioni vissute in quei momenti attesi per settimane, visto che la nave del gruppo Msc Crociere era rimasta bloccata nel porto di Dubai fin dal 28 febbraio, il giorno dell'esplosione della guerra.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - >ANSA-BOX/ 'Il passaggio da Hormuz con la paura accanto'

Notizie correlate

Tajani: ‘non stiamo trattando con l’Iran per il passaggio da Hormuz’Secondo il Financial Times, sia l’Italia che la Spagna sono ora in trattative con l’Iran nella speranza di raggiungere un accordo che permetta alle...

Leggi anche: Cioccolato per il cuore. Arte per l’anima: per San Valentino, la box speciale di campania>artecard e Gay-Odin

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: >ANSA-BOX/ 'Il passaggio da Hormuz con la paura accanto'; Scatta il blocco di Hormuz. Trump: 'Le navi che lo violano saranno eliminate' - LIVE; Kallas: 'L'Ue contraria ad accordo che limiti la navigazione a Hormuz'.

>ANSA-BOX/ 'Il passaggio da Hormuz con la paura accanto'La paura c'era, eccome. E non era più davanti, lontana, anche se pur di poche miglia. Ma era lì, accanto. Sono le parole con cui il comandante della Msc Euribia, Lauro Maresca, ha raccontato ... ansa.it

Hormuz chiuso (di nuovo), le ultime ore nello Stretto: il blocco navale Usa, l'inversione a U delle petroliere, il dietrofront di TeheranArriva l'annuncio dell'Iran: «Hormuz è completamente aperto». Passa una prima nave da crociera, senza passeggeri a bordo. Qualcosa sembra davvero muoversi, le ... ilmattino.it

Nel Golfo Persico, il conflitto nello stretto di Hormuz sta mettendo a rischio specie rare come megattere e dugonghi. Tra sonar, traffico navale e petrolio, un ecosistema già fragile rischia conseguenze che potrebbero durare ben oltre la guerra. facebook

Ha ragione #Crosetto. L’Italia deve partecipare alla missione per #Hormuz, con o senza l’ #Onu. #politicaestera #RespiraLibertà x.com