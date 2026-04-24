Per il 25 aprile si prevedono circa 4,7 milioni di presenze turistiche. Nonostante il calendario non offra un grande ponte, il settore si mantiene stabile e rappresenta l'inizio della stagione primaverile dei viaggi. Questa data funge anche da prima verifica delle attività turistiche in vista dell’estate, con i numeri che sembrano positivi.

Non sarà il 'grande ponte' dei calendari favorevoli ma il turismo per ora tiene e il 25 aprile data simbolica per l'avvio della stagione dei viaggi primaverili e, assieme, la prima prova generale in vista dell'estate sembra andato bene. Per il weekend - secondo il monitoraggio realizzato dal Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti - il tasso medio di saturazione della ricettività disponibile sui portali online si attesta all'80%, con circa 4,7 milioni di pernottamenti stimati nelle strutture ricettive italiane. Saranno soprattutto micro-vacanze, di breve durata e verso mete vicine, ma sufficienti a dare una spinta ai consumi turistici di primavera.🔗 Leggi su Lanazione.it

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