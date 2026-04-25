La Comunità ebraica di Milano contro l’Anpi dopo l’assalto alla Brigata | Incita all’antisemitismo Le accuse alla Questura | Del tutto inadeguata

La Comunità ebraica di Milano ha criticato pubblicamente l’Associazione partigiani dopo che un corteo del 25 aprile della Brigata ebraica ha subito insulti e urla, portando alla sua evacuazione da parte delle forze dell’ordine per motivi di sicurezza. La Comunità ha accusato l’Anpi di aver incitato all’antisemitismo, mentre ha anche rivolto pesanti critiche alla Questura per la gestione dell’incidente, definendola del tutto inadeguata.

È scontro aperto tra la Comunità ebraica di Milano e l’ Anpi dopo le urla e gli insulti senza precedenti piovuti sullo spezzone di corteo del 25 aprile della Brigata ebraica, allontanata infine dalla polizia per ragioni di sicurezza. «È stata una pessima giornata. Gli ebrei sono stati parte attiva della Liberazione dell’Italia e oggi sono stati fatti ostaggi da persone che hanno vietato di partecipare a un corteo pacifico: Sono stati offesi, anche con il lancio di uova e pomodori », ha detto il presidente della Comunità Walker Meghnagi dopo aver partecipato a un incontro convocato d’urgenza in Questura. Poi il j’accuse diretto ai dirigenti...🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Leggi anche: Contestazioni al corteo del 25 aprile a Milano contro la Brigata Ebraica, "no" dell'Anpi a bandiere di Israele Milano, il corteo del 25 aprile: le contestazioni alla Brigata ebraicaCome era prevedibile, alcuni manifestanti stanno contestando la presenza della Brigata ebraica, che al momento si trova quasi in testa al corteo... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il 25 aprile senza la Comunità ebraica di Milano: Decisione legata allo Shabbat, ma anche alla sicurezza; Il 25 aprile e gli ebrei. Intervista al Presidente della Comunità ebraica Walker Meghnagi; Milano, comunità ebraica non partecipa al 25 aprile; Regno Unito, sventati nuovi attacchi contro la comunità ebraica. Liberazione, la Brigata Ebraica scortata fuori dal corteo dalla poliziaUna delegazione legata alla Brigata ebraica è stata ricevuta dal questore di Milano Bruno Megale in questura per un chiarimento sulla ... iltempo.it 25 aprile: comunità ebraica, Anpi incita all'antisemitismoUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it 25 Aprile: l'editoriale di Victor Fadlun, presidente della Comunità Ebraica di Roma su Shalom. "Gli ebrei italiani non devono dimostrare il loro legame con il 25 Aprile. Lo hanno scritto nelle persecuzioni subite, nelle vite e nelle famiglie distrutte, nella partecipa - facebook.com facebook Dopo le commemorazioni di Yom Ha-Zikkaron iniziano i festeggiamenti per Yom Ha'Atzmaut, il 78° anniversario dell'Indipendenza di Israele, una data importante del calendario ebraico celebrata dalle comunità ebraiche di tutto il mondo. Yom Ha-Atzmaut Sa x.com