ANPI dure reazioni alle accuse del presidente della comunità ebraica di Milano | Parole Farneticanti

L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia ha replicato duramente alle dichiarazioni del presidente della comunità ebraica di Milano, che aveva accusato l’ANPI di contribuire all’aumento dell’antisemitismo. Le parole di Meghnagi sono state definite “farneticanti” dall’associazione, che ha respinto le accuse e ribadito il proprio impegno nel contrastare ogni forma di discriminazione. La polemica ha acceso il dibattito pubblico sulla responsabilità delle organizzazioni nel contesto attuale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Polemica sulle dichiarazioni ritenute infondate. L’ANPI risponde con fermezza alle recenti affermazioni del presidente della comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi, che ha accusato l’associazione di alimentare l’antisemitismo. Secondo i vertici dell’organizzazione, si tratta di dichiarazioni prive di fondamento, provocatorie e costruite ad arte. “Parole strumentali che rischiano di aumentare le divisioni”. In una nota ufficiale, il presidente nazionale Gianfranco Pagliarulo (nella foto d’apertura) e il presidente provinciale di Milano Primo Minelli definiscono le accuse come “farneticanti” e volutamente strumentali, sottolineando come tali posizioni contribuiscano soltanto a inasprire il clima e creare nuove tensioni sociali.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - ANPI, dure reazioni alle accuse del presidente della comunità ebraica di Milano: “Parole Farneticanti” Notizie correlate Anpi risponde al presidente della comunità ebraica di Milano Meghnagi: “Accuse farneticanti e strumentali, ci vedremo in tribunale”Il giorno dopo le tensioni, arriva lo scambio di accuse con l’Anpi che replica e annuncia il ricorso alle vie legali. Anpi, farneticanti accuse dal presidente della Brigata ebraica"Leggiamo le farneticanti dichiarazioni del Presidente della comunità ebraica di Milano Walker Meghnagi che ci accusa di fomentare l'antisemitismo.