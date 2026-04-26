Il sequel di The Devil Wears Prada non vede la partecipazione di Anna Wintour, nonostante le attese dei fan e alcune dichiarazioni precedenti. Il regista ha confermato che la famosa direttrice di moda non sarà presente nel film, contrariamente a quanto si pensava. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi dietro questa scelta.

Nonostante le aspettative e le dichiarazioni che avevano alimentato la curiosità dei fan, Anna Wintour non compare in The Devil Wears Prada 2, il sequel del celebre film del 2006. La notizia arriva direttamente dal regista David Frankel e dalla sceneggiatrice Alina Brosh McKenna, che hanno chiarito la questione durante un’intervista al podcast Back Row della giornalista Amy Odell. La vicenda aveva preso una piega intrigante lo scorso marzo, quando la Wintour, 76 anni, aveva rilasciato dichiarazioni ambigue a Variety durante il party degli Oscar organizzato da Vanity Fair. Alla domanda diretta se la produzione le avesse chiesto di apparire sullo schermo, l’ex direttrice di Vogue aveva risposto con un enigmatico: “Dovrete scoprirlo voi”.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Anna Wintour non appare in The Devil Wears Prada 2: ecco perché il regista ha detto no

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