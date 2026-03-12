Durante la sfilata di Celine, Chloe Malle, nuova responsabile dei contenuti editoriali di Vogue US, è stata vista vicino ad Anna Wintour, indossando un maglioncino di colore ceruleo. La scena si è svolta tra i presenti all’evento, senza che vi siano altri dettagli o commenti ufficiali. La presenza di entrambe le figure ha attirato l’attenzione dei fotografi e dei partecipanti.

Era il 2006 quando con questa scena il ceruleo diventava un emblema, eppure vent'anni dopo, nel 2026, il colore è più rilevante che mai. E no, per una volta non parliamo del sequel attesissimo del film cult, in uscita ad aprile. Pochi giorni fa, infatti, nel pieno della Paris Fashion Week, abbiamo avvistato Chloe Malle, la Head of Editorial Content di Vogue US fresca di nomina, in un cardigan dal colore sorprendentemente simile a quello iconico del film. Ironicamente, si trovava proprio con Anna Wintour, colei che presumibilmente avrebbe ispirato il personaggio di Miranda Priestley nel film. Chiacchierando animatamente, le due sono... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Chloe Malle e quel maglioncino ceruleo accanto ad Anna Wintour. Ma non è una scena de Il diavolo veste Prada

