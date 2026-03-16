S i vociferava da giorni e infine è successo: alla notte degli Oscar 2026 Anna Wintour e Anne Hathaway sono salite insieme sul palco del Dolby Theatre. La ex direttrice di Vogue America – e musa ispiratrice del personaggio di Miranda Priestley – e Anne Hathaway AndreaEmily hanno dato vita a un simpatico siparietto per promuovere l’imminente uscita di Il Diavolo veste Prada 2. Il Diavolo veste Prada 2, finalmente il trailer ufficiale (e Miranda è più gelida che mai) X Leggi anche › Il Diavolo Veste Prada 2: i primi look di Anne Hathaway dal set del film Anna Wintour e Anne Hathaway agli Oscar 2026 per Il Diavolo veste Prada 2. Fasciata in un... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attrice di "Il diavolo veste Prada" è salita sul palco insieme a Anna Wintour

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Chloe Malle e quel maglioncino ceruleo accanto ad Anna Wintour. Ma non è una scena de Il diavolo veste PradaEra il 2006 quando con questa scena il ceruleo diventava un emblema, eppure vent'anni dopo, nel 2026, il colore è più rilevante che mai.

Il diavolo veste Prada 2, rilasciato il trailer ufficiale: Andy e Miranda insieme a Milano – VideoAnne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci ed Emily Blunt di nuovo insieme nel trailer del film "Il Diavolo Veste Prada 2".

Milano sul set de Il Diavolo Veste Prada 2: Meryl Streep e star a Palazzo Parigi #shorts

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Ecco tutti i momenti indimenticabili (a cominciare da Anna Wintour che chiama Anne Hathaway “Emily”, come Meryl Streep nel Diavolo veste Prada) e quelli dimenticabilissimi (tipo le mutande di Channing Tatum) di questa edizione degli Academy Awards x.com

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