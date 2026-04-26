Anna Paulina Luna | La sicurezza non diventi sorveglianza Chi è la nuova star del Congresso

Anna Paulina Luna è una nuova figura del Congresso statunitense, nota per aver espresso il suo punto di vista sulla sicurezza, affermando che non si trasformi in sorveglianza. L’abbiamo incontrata nel suo ufficio a Capitol Hill, a Washington, dove ha parlato delle sue posizioni e del ruolo che intende svolgere all’interno dell’Assemblea legislativa. La sua elezione rappresenta una novità nel panorama politico attuale.

L’abbiamo incontrata nel suo ufficio a Capitol Hill, a Washington. Anna Paulina Luna rappresenta oggi una delle figure emergenti più interessanti del Congresso americano, capace di muoversi tra politica estera, controllo istituzionale e sicurezza nazionale con una linea chiara: trasparenza, accountability e ridefinizione dei limiti del potere federale. Membro della House Committee on Oversight and Accountability e della House Foreign Affairs Committee, Luna occupa una posizione che le consente di incidere sia sulle dinamiche interne dello Stato sia sulle relazioni internazionali. È proprio in questa intersezione che emerge il tratto distintivo della sua azione politica: mettere in discussione ciò che a Washington viene dato per acquisito.🔗 Leggi su It.insideover.com

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