Star Wars | Maul – Shadow Lord | Chi è Devon Izara? Il segreto dietro la nuova serie Disney+

Il 6 aprile arriverà su Disney+ la serie Star Wars: Maul – Shadow Lord, che si concentra sulla storia dell’ex Signore dei Sith. La produzione approfondisce l’ascesa criminale del personaggio e rivela dettagli sui piani originali di George Lucas riguardo alla sua figura. Tra i protagonisti si distingue Devon Izara, attore che interpreta un ruolo chiave nella narrazione. La serie rappresenta un nuovo capitolo nell’universo di Star Wars.

Il lato oscuro della Forza si prepara a tornare su Disney+. Il prossimo 6 aprile debutterà l’attesa serie Star Wars: Maul – Shadow Lord, un progetto che promette di esplorare l’ascesa criminale dell’ex Signore dei Sith e di recuperare i piani originali di George Lucas per il personaggio. Tra le novità più discusse dai fan c’è l’introduzione di un nuovo personaggio chiave: la Padawan Twi’lek Devon Izara. Devon Izara is no ordinary Jedi.??The two-episode premiere of Star Wars: Maul – Shadow Lord, an all-new animated series, streams April 6 only on @DisneyPlus. pic.twitter.comgrRVKL2wxw — Star Wars (@starwars) March 30, 2026 Darth Maul e la costruzione dell’Impero Criminale. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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