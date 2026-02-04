Congresso provinciale del PD Sannio rinviato | ecco la nuova data

Il Congresso provinciale del Partito Democratico nel Sannio, previsto inizialmente in una data da definire, è stato rinviato. Ora si terrà sabato 21 febbraio a Benevento. La decisione è stata presa nelle ultime ore, lasciando in sospeso i partecipanti e gli iscritti che attendevano con ansia l’evento.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si svolgerà sabato 21 febbraio a Benevento il Congresso provinciale del Partito Democratico nel Sannio. La decisione è stata assunta al termine delle assemblee di circolo, concluse entro il 31 gennaio, d'intesa con il segretario regionale, l'onorevole Piero De Luca. Inizialmente previsto per sabato 7 febbraio, il congresso è stato rinviato a causa della concomitanza con la presentazione delle liste per le elezioni provinciali, circostanza che ha reso necessario lo slittamento della data. Il rinvio riguarda anche il passaggio di consegne della segreteria provinciale, che vedrà l'avvicendamento alla guida del partito con Filomena Marcantonio.

