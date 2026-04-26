Animazione divertimento e 300 persone sulla spiaggia libera per il Garrett Contest | ecco chi ha vinto
Oggi si è conclusa sulla spiaggia libera davanti a piazza Andrea Costa la decima edizione del Garrett Contest, un evento molto atteso nel settore del metal detecting in Europa. Alla manifestazione hanno partecipato circa 300 persone, che hanno preso parte alle attività di animazione e divertimento organizzate durante la giornata. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi appassionati, che si sono sfidati nelle varie prove previste dal contest.
Si è conclusa oggi sulla spiaggia libera davanti a piazza Andrea Costa la decima edizione del Garrett Contest, uno degli appuntamenti più attesi nel panorama europeo del metal detecting. “Una giornata all’insegna della competizione, dello spettacolo e della condivisione - sottolineano gli.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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