Chi ha vinto il San Marino Song Contest 2026 e l’annuncio di Elettra Lamborghini

Il San Marino Song Contest 2026 si è concluso con la vittoria di Senhit e Boy George, che hanno presentato il brano intitolato 'Superstar'. L’annuncio della loro vittoria è stato dato da Elettra Lamborghini. La coppia ha ottenuto il primo posto e ha così qualificato la propria canzone per l’Eurovision Song Contest 2026, che si terrà a Vienna.

San Marino, 7 marzo 2026 – Senhit e Boy George con 'Superstar' conquistano il San Marino Song Contest 2026 e staccano il biglietto per l'Eurovision Song Contest 2026 di Vienna. La coppia rappresenterà San Marino nella kermesse europea, ma prima dovrà superare la semifinale per provare a giocarsi il titolo nella finalissima del 16 maggio alla Wiener Stadthalle. Il terzo poso a Paolo Belli Boy George, assente sul palco sammarinese e apparso solo in video, ha già promesso: a Vienna ci sarà. Sul podio anche Kelly Joyce, seconda, mentre il terzo posto va a Paolo Belli. Lo spoiler della star bolognese Finale elettrica quella condotta da Simona Ventura al Teatro Nuovo, tra musica e annunci a sorpresa.