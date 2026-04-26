Angera si tinge di colori | 9 mongolfiere in volo per la solidarietà

Ad Angera, tra il primo e il tre maggio, nove mongolfiere si sono sollevate in volo grazie al Balloon Club inglese. L'evento ha avuto come obiettivo quello di raccogliere fondi destinati alla Fondazione Renato Piatti, all'associazione Mimosa e ai volontari dell'ambulanza. Durante le giornate, i partecipanti hanno potuto ammirare lo spettacolo aereo nel cielo della cittadina, con i palloni colorati che si stagliavano contro il paesaggio.

? Cosa sapere Dal 1 al 3 maggio nove mongolfiere volano ad Angera con il Balloon Club inglese.. I proventi finanzieranno la Fondazione Renato Piatti, l'associazione Mimosa e i volontari dell'ambulanza.. Dal 1° al 3 maggio, la cittadina di Angera ospiterà il raduno internazionale di mongolfiere organizzato dall’associazione Idrovolo, con l’obiettivo di unire lo spettacolo dei cieli alla raccolta fondi per diverse realtà locali. L’evento, che vede la partecipazione tecnica dei piloti del Balloon Club inglesi e il sostegno dell’amministrazione comunale, trasformerà il lacustre tra la Rocca Borromeo e le acque del Lago Maggiore. Durante i tre giorni di manifestazione, nove aerostati si alterneranno in volo, offrendo una serie di momenti spettacolari che spaziano dalle ascensioni riservate ai voli aperti al pubblico tramite prenotazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Angera si tinge di colori: 9 mongolfiere in volo per la solidarietà Notizie correlate Montale si tinge di colori: il nuovo playground per l’inclusioneIl playground di via Martin Luther King a Montale riceverà un volto nuovo attraverso il progetto RiqualifichiAmo, un’iniziativa sociale della durata... Grosseto si tinge di verde: fiori e solidarietà per la lotta oncologicaIl cuore di Grosseto si prepara a trasformarsi in un’area verde per celebrare la solidarietà durante l’11 e il 12 aprile, in occasione della...