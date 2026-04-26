Angelo Pasini in corsa per il centrodestra

Una lista con il nome 'Angelo Pasini sindaco' si propone alle prossime elezioni amministrative. Tra i candidati ci sono Flaviana Barbieri, Graziella Bergonzini e Alessandra Colombini, tra gli altri. La presentazione ufficiale della lista è avvenuta nelle ultime settimane, con alcune conferme e nuovi nomi inseriti in vista del voto. La candidatura di Pasini rappresenta una delle proposte del centrodestra per le amministrative in programma.

LISTA ’ANGELO PASINI SINDACO’ Flaviana Barbieri, Graziella Bergonzini, Alessandra Colombini, Barbara Franchi, Virginia Maria José Fucile, Gessika Iannantuoni, Nadia Piseddu, Francesco Cassanelli Stami, Davide Cianfoni, Roberto Clò, Piergiovanni Magnani, Paolo Palmieri, Gianni Pollastri, Graziano Rosi, Giuliano Stefanini, Enrico Valmori. GIORGIA MELONI PER PASINI SINDACO FRATELLI D’ITALIA Filomena Campolongo, Mattia Ballestrazzi, Eleanor Noemi, Maria Fantasia, Alessio Gerini, Pietro Luciano Pio Iannantuono, Enrico Latina, Alfeo Manni, Silvana Nascimbeni, Valentina Pagnini, Simone Pelloni, Luca Rangoni, Federica Roli, Simone Ruini, Antonino Taormina, Rosalinda Vitiello.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Angelo Pasini in corsa per il centrodestra Notizie correlate Elezioni Vignola, il centrodestra riparte ancora da Angelo Pasini: è lui il candidato unitarioSi replica la sfida della scorsa tornata elettorale, quando Pasini perse per 17 voti su Emilia Muratori. Leggi anche: Pasini, una vita di corsa : "Che belle le battaglie con il Sic sotto l’acqua"