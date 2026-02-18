Elezioni Vignola il centrodestra riparte ancora da Angelo Pasini | è lui il candidato unitario

Il centrodestra di Vignola sceglie ancora Angelo Pasini come candidato sindaco, dopo aver deciso di presentarsi unito alle prossime elezioni comunali. Pasini, già noto nel territorio, ha ottenuto il sostegno di tutte le forze di destra e si prepara a correre con una lista civica. La sua candidatura è stata annunciata questa mattina durante una conferenza stampa, dove sono stati presenti i rappresentanti di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia.

Si replica la sfida della scorsa tornata elettorale, quando Pasini perse per 17 voti su Emilia Muratori. Oggi il placet definitivo dei segretari dei tre partiti di coalizione "Tutto il centrodestra si presenta compatto e determinato alle prossime elezioni amministrative, annunciando ufficialmente il proprio appoggio alla candidatura civica di Angelo Pasini a sindaco di Vignola." È questa la sintesi della nota diffusa dai tre coordinatori regionali: il senatore Michele Barcaiuolo per Fratelli d'Italia, Valentina Castaldini per Forza Italia e Matteo Rancan per la Lega. "Accogliamo con favore la candidatura di Angelo Pasini alla carica di sindaco di Vignola e sosteniamo il suo impegno alla guida di una coalizione di centrodestra e civica in vista delle prossime elezioni comunali.