Mattia Pasini, originario di Riccione, è il pilota più vittorioso della storia del motomondiale tra quelli provenienti dalla sua città. Durante la sua carriera ha partecipato a numerose competizioni, spesso ricordando con entusiasmo le sfide sotto la pioggia contro il Sic. La sua vita in corsa si distingue per molte battaglie, alcune delle quali sono state vissute sotto l’acqua.

di Riccardo Bianchini Un riccionese in pista. Mattia Pasini è il pilota locale più vittorioso della storia del motomondiale. Numero 54, soprannominato ‘Paso’, conta 12 vittorie e 30 podi. Pasini si racconta. Com’è partita l’avventura? "È iniziata molto prima del motomondiale, da bambini. È quando corri con le minimoto che cominci a crearti il sogno di arrivare al motomondiale e nonostante l’incidente che ho avuto da piccolo sono riuscito a reagire ai problemi e a trovare una determinazione mentale che mi ha permesso di arrivare al mio obiettivo". Torniamo indietro nel tempo, cosa non è andato nel 2005 e nel 2006? "Il 2005 era il primo anno in cui ero consapevole di dove ero, il primo anno in cui mi giocavo il titolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pasini, una vita di corsa : "Che belle le battaglie con il Sic sotto l’acqua"

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