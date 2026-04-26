Angelo Duro non vi farà sconti La sua comicità sarà ruvida

E’ una primavera ricca di appuntamenti. Dopo Notre Dame de Paris (cinque spettacoli in tre giorni), arriva domani sera sera all’Auditorium Scavolini (ore 21), la tagliente comicità di Angelo Duro che presenta al pubblico pesarese Ho tre belle notizie, il nuovo monologo del comico e attore siciliano. Un artista molto discusso per le sue provocazioni, per il suo stile ironico e spietato che è diventato un pò il suo marchio di fabbrica. Non un sorriso durante lo spettacolo, ma un atteggiamento volutamente sprezzante, da "duro" con quella cifra ruvida e anti-retorica. C’è chi ha parlato di un vero e proprio fenomeno. Duro infatti nei suoi spettacoli sferza in continuazione il pubblico, lo provoca, talvolta lo insulta.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Angelo Duro al Cilea

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