Angelo Meloni | Vaticano cancella sacrestano dal titolo di angelo dopo la sua morte

Nei giorni scorsi il Vaticano ha deciso di rimuovere il volto di Angelo Meloni da un affresco nella chiesa di San Lorenzo in Lucina, pochi mesi dopo la sua morte. Meloni, che per anni era stato conosciuto come “l’angelo” della chiesa, non avrà più quell’immagine che lo ritraeva. La decisione ha sorpreso molti fedeli e cittadini, che ricordano il suo lavoro e la sua dedizione nel quartiere. Ora si attende di capire se ci saranno altri cambiamenti o motivazioni ufficiali dietro questa scelta.

**Angelo Meloni, l’angelo della chiesa di San Lorenzo in Lucina, è scomparso. Ma il Vaticano ha deciso di togliere il suo volto da un affresco.** La notizia è emersa nel pomeriggio di martedì 4 febbraio 2026, quando il sacrestano della basilica romana ha comunicato che il volto dell’angelo, realizzato con i tratti della premier Giorgia Meloni, è stato cancellato. L’operazione, effettuata da un restauratore incaricato del restauro della chiesa, fu richiesta direttamente dal Vaticano. Una decisione, come si è appreso, che sembra aver seguito l’esperienza di una nuova normativa, o meglio, un nuovo protocollo interno del Vaticano riguardante la rappresentazione delle figure pubbliche nei luoghi religiosi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Angelo Meloni: Vaticano cancella sacrestano dal titolo di “angelo” dopo la sua morte Approfondimenti su Angelo Meloni "Me l’ha detto il Vaticano”. Il restauratore cancella il volto dell’angelo Meloni Ieri sera, nella chiesa di San Lorenzo in Lucina, un dipinto nella cappella del Crocifisso è stato modificato. Meloni faccia d'angelo, nella basilica di Roma dopo il restauro «il cherubino che le assomiglia». La premier: «No, decisamente non somiglio a un angelo» Meloni si presenta con un volto che ricorda un cherubino nella basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Angelo Meloni Argomenti discussi: Il restauratore cancella il volto dell’angelo Meloni: Me l’ha detto il Vaticano, sì era la premier; Me l’ha detto il Vaticano. Il restauratore cancella il volto dell’angelo Meloni; Non c’è più l’angelo Meloni il sacrestano lo cancella: Lo ha chiesto il Vaticano; Angelo Meloni, il restauratore cancella il volto: Chi me lo ha chiesto | Libero Quotidiano.it. Il restauratore cancella il volto dell’angelo Meloni: Me l’ha detto il Vaticano, sì era la premierBruno Valentinetti spiega di aver coperto lui il dipinto: Così ha voluto la Curia. E per la prima volta ammette: Sì, è il viso della premier ma sulla ... repubblica.it Il restauratore cancella l’angelo col volto di Meloni: «Me lo ha detto il Vaticano»Il restauratore cancella l'angelo col volto di Meloni: «Me lo ha detto il Vaticano». Ammette si trattasse della premier. mam-e.it Cancellato l’angelo-Meloni, il dipinto restaurato e le polemiche in San Lorenzo in Lucina: “Processione di persone per vederlo e non per pregare” Il restauratore: "Me lo ha chiesto il Vaticano" - https://www.ilriformista.it/cancellato-langelo-meloni-il-dipinto-resta facebook "Me l’ha detto il Vaticano”. Il restauratore cancella il volto dell’angelo Meloni. Leggi l'articolo x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.