Sanremo 2026 Elettra Lamborghini scommette su ritmo ed energia | Sarà un brano che vi farà ballare

Elettra Lamborghini partecipa a Sanremo 2026 per portare un brano pieno di ritmo e energia, convinta che farà ballare tutti. La cantante ha annunciato che il suo pezzo sarà un inno alla festa, con un ritmo coinvolgente e un sound travolgente. Si prepara a salire sul palco con una canzone che, promette, farà scoppiare il pubblico in un’onda di allegria e movimento.

Elettra Lamborghini è pronta a tornare protagonista sul palco del Festival di Sanremo con un pezzo che promette di accendere immediatamente il pubblico. L'artista punta tutto su un brano uptempo, pensato per far muovere l'Ariston fin dalle prime note. Nonostante le pagelle tiepide della Sala Stampa, la cantante non arretra di un passo. Anzi, rilancia. È convinta che la forza della canzone emergerà soprattutto dal vivo, grazie a una performance intensa e molto fisica. L'obiettivo è chiaro: trasformare il palco in una vera e propria festa collettiva. Coreografie, energia e presenza scenica saranno gli elementi chiave di un'esibizione che punta a restare impressa anche dopo la fine del Festival.