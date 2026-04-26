Andria scontro sulla tangenziale | 4 feriti tra cui un bambino

Domenica 26 aprile sulla tangenziale di Andria si è verificato uno scontro tra due veicoli, una Ford e una Peugeot, che ha coinvolto quattro persone. Tra i feriti c’è anche un bambino, che è stato portato in ospedale per le cure del caso. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo dell’incidente per gestire la situazione e raccogliere le testimonianze. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti.

? Cosa sapere Scontro tra Ford e Peugeot sulla tangenziale di Andria domenica 26 aprile: quattro feriti.. Tra i feriti un minore coinvolto nel tamponamento durante il tragitto verso un ricevimento.. Un violento impatto tra una Ford e una Peugeot 3008 sulla tangenziale di Andria ha ferito quattro persone, tra cui un bambino, intorno alle ore 12:15 di questa domenica 26 aprile 2026. Il brutto incidente stradale è avvenuto nel pieno della giornata dominicale, trasformando un momento di festa familiare in una scena di caos sulla carreggiata. All’interno di uno dei veicoli coinvolti viaggiava un minore che, proprio in mattinata, aveva partecipato alla celebrazione del Sacramento della Prima Comunione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Andria, scontro sulla tangenziale: 4 feriti tra cui un bambino Notizie correlate Incidente sulla Tangenziale esterna a Milano: scontro tra auto con 4 feriti, lunghe codeIncidente stradale sulla Teem sulla corsia in direzione Sud: scontro tra auto con 4 feriti. Incidente sulla SR 203: caos a La Muda, 4 feriti tra cui un bambino? Cosa sapere Scontro tra due auto sulla SR 203 Agordina ieri alle 16:30 a La Muda.