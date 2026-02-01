Incidente sulla Tangenziale esterna a Milano | scontro tra auto con 4 feriti lunghe code

Questa mattina sulla Tangenziale esterna di Milano si è verificato un incidente tra due auto. Quattro persone sono rimaste ferite e portate in ospedale. La strada è rimasta bloccata per ore, creando lunghe code e disagi alla circolazione. Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso e la polizia per gestire la situazione.

Incidente stradale sulla Teem sulla corsia in direzione Sud: scontro tra auto con 4 feriti. Traffico nella zona.

