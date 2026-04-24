Incidente sulla SR 203 | caos a La Muda 4 feriti tra cui un bambino

Un incidente si è verificato ieri alle 16:30 sulla SR 203 Agordina a La Muda, coinvolgendo due auto. Quattro persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino, e sono state portate in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e gestire la situazione, causando disagi al traffico nella zona. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

? Cosa sapere Scontro tra due auto sulla SR 203 Agordina ieri alle 16:30 a La Muda.. Quattro persone ferite tra cui un minore sono state trasportate in ospedale.. Quattro persone, tra cui un minore, sono finite in ospedale ieri pomeriggio, 23 aprile, dopo uno scontro tra due auto avvenuto lungo la SR 203 Agordina nella zona di La Muda, nel territorio di La Valle Agordina. Il sinistro stradale si è verificato intorno alle 16:30, trasformando un normale pomeriggio di aprile in una lunga operazione di soccorso. Due veicoli sono stati coinvolti nell’impatto, lasciando quattro occupanti feriti. Sul posto è intervenuta immediatamente la squadra dei Vigili del Fuoco proveniente dal distaccamento di Agordo, che ha dovuto gestire i rischi legati a possibili incendi o alla fuoriuscita di sostanze pericolose dai mezzi danneggiati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Incidente sulla SR 203: caos a La Muda, 4 feriti tra cui un bambino Notizie correlate Incidente a Solaro, tre feriti tra cui un bambinoIl 4 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro, un’occasione importante per sensibilizzare… I veicoli moderni devono superare...