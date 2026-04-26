Guerrieri trionfa a Roma | primo Challenger e balzo nella Top 250

Andrea Guerrieri ha vinto il suo primo torneo Challenger a Roma, battendo il tennista ceco in tre set. La partita si è conclusa con il punteggio di 6-4, 2-6, 6-1. Con questa vittoria, Guerrieri è salito alla posizione 242 del ranking mondiale, segnando un passo importante nella sua carriera. L’evento si è disputato al Roma Garden Open.

? Cosa sapere Andrea Guerrieri batte Dalibor Svrcina 6-4 2-6 6-1 al Roma Garden Open.. Il successo porta il tennista reggiano alla posizione 242 nel ranking mondiale.. Andrea Guerrieri conquista il suo primo titolo Challenger a 27 anni battendo Dalibor Svrcina per 6-4 2-6 6-1 in una finale disputata nel caldo pomeriggio di Roma al Roma Garden Open. Il tennista reggiano ha siglato un traguardo fondamentale per la sua carriera, superando la testa di serie numero uno in una sfida durata due ore e ventuno minuti. Questo successo non rappresenta soltanto un trofeo aggiunto alla bacheca del giocatore emiliano, ma segna un punto di svolta decisivo per la sua posizione nel ranking mondiale: arrivato nella capitale con la numero 338, Guerrieri è ora proiettato nella top 250, occupando la posizione 242 dopo un balzo di quasi 100 posizioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Guerrieri trionfa a Roma: primo Challenger e balzo nella Top 250 Notizie correlate Leggi anche: Federico Cinà trionfa a Pune, è il primo titolo Challenger in carriera Migliori ospedali d'Italia secondo Newsweek, Ancona nella top 40: al primo posto il "Gemelli" di RomaCon un punteggio del 71,71%, la struttura di Torrette si colloca al 39esimo posto su 133, migliorando rispetto al 42esimo piazzamento dello scorso... Aggiornamenti e dibattiti Challenger Roma Garden, l’impresa di Guerrieri: dalle qualificazioni alla gioia del primo sigillo ChallengerTennis - Challenger | Una vittoria fortemente voluta da Guerrieri: Non ho pensato direttamente al titolo, ma ho pensato e sentito che potevo sicuramente far molto bene ... ubitennis.com Pazzesco Andrea Guerrieri: batte Svrcina e vince il Challenger di RomaL’azzurro partendo dalle qualificazioni vince il suo primo Challenger in carriera: trionfo incredibile al Garden Andrea Guerrieri si regala un sogno. Il tennista reggiano, classe 1998, vince il suo pr ... tennisitaliano.it