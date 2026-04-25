Andrea Guerrieri si è qualificato per le semifinali del Roma Garden Open dopo aver battuto Jianu con un punteggio di 6-1, 6-4. La vittoria permette al tennista di salire nella classifica globale, avvicinandosi alla top 300. Nel torneo, invece, Vavassori ha ceduto alla rimonta di un avversario sconfitto al terzo set.

? Cosa sapere Andrea Guerrieri batte Jianu 6-1 6-4 al Roma Garden Open.. Il successo punta Guerrieri alla top 300 e alle qualificazioni di Wimbledon.. Andrea Guerrieri conquista la sua prima semifinale Challenger a 27 anni mentre Andrea Vavassori cede alla rimonta di Pol Martin Tiffon al Roma Garden Open dopo oltre due ore e mezza di battaglia. La giornata del torneo capitolino ha regalato emozioni contrastanti ai sostenitori della scuola italiana, con un bilancio che vede un azzurro avvicinarsi a traguardi ambiziosi e un altro soccombere in un match segnato da tensioni fisiche e ambientali. Il percorso verso il podio si restringe, lasciando spazio a nuove speranze e a amarezze legate alla gestione dei momenti chiave sul campo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma Garden: Guerrieri vola in semifinale, Vavassori cede alla rimonta

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