Andrea Esposito nuovo presidente di Confindustria Benevento ecco la squadra

Andrea Esposito ha preso il posto di presidente di Confindustria Benevento, dopo l’elezione avvenuta durante l’assemblea nella sede di piazza Risorgimento. La sua nomina segna un passo importante per le imprese locali, che ora attendono nuovi sviluppi. La scelta è stata accolta con entusiasmo tra gli imprenditori, che hanno visto in Esposito un rappresentante capace di portare avanti gli interessi della zona. La sua squadra di vicepresidenti è già pronta a lavorare per il prossimo quadriennio. La prima riunione ufficiale si terrà a inizio mese.

Ufficiale il cambio al vertice di Confindustria Benevento: l'Assemblea privata delle imprese associate, riunita nella sede di piazza Risorgimento, ha eletto Andrea Esposito presidente per il quadriennio 2026–2030, insieme alla nuova squadra dei vicepresidenti. Presentato anche il programma di mandato, sintetizzato nel modello "TICTAC", che mette al centro giovani, infrastrutture, valorizzazione del territorio e competitività delle imprese. Cinquantadue anni, amministratore unico di Laer Spa, Esposito raccoglie il testimone dopo essere stato vicepresidente dal 2017 durante le presidenze di Filippo Liverini e Oreste Vigorito. Giuseppe Mauro – Vice Presidente – Avicola Mauro srl (Delega al Settore Agroalimentare e alle Reti d'Impresa); Piero Porcaro – Vice Presidente – Tecnobios srl (Delega alla Ricerca e Innovazione). Al Teatro Comunale di Benevento si è ufficialmente tenuto il cambio al vertice di Confindustria Benevento, che quest'anno festeggia i suoi 100 anni. Andrea Esposito, imprenditore aeronautico di Airola, succede a Oreste Vigorito alla guida degli industriali.