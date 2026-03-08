Bryan Negro rompe tibia e perone a un avversario in modo orribile | la rissa finisce tra gli abbracci
Durante una partita, Bryan Negro ha commesso un intervento violento su un avversario, rompendogli tibia e perone. L'incidente si è verificato durante una fase di gioco, suscitando immediatamente sconcerto tra i presenti. Dopo l'intervento, i giocatori coinvolti sono finiti tra gli abbracci, mentre l'episodio ha attirato l'attenzione di tutti sul grave infortunio.
Tremenda entrata di Brian Negro sul povero Arroyo che ha rimediato un infortunio gravissimo. Le reazioni dei calciatori la dicono lunga sulla gravità dell'accaduto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
