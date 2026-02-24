Sferra un vile pugno alla tempia dell'avversario | giovane rugbista operato d'urgenza ora è in coma

Un giovane rugbista di 23 anni è stato operato d’urgenza dopo essere stato colpito alla testa durante una partita, a causa di un colpo violento di un avversario. La ferita ha causato un grave trauma cranico e ora si trova in coma. L’episodio, avvenuto sui campi del rugby dilettantistico francese, ha scatenato sdegno tra tifosi e allenatori. La famiglia del giocatore attende con crescente preoccupazione gli sviluppi delle sue condizioni.

Sui campi del rugby dilettantistico francese si è consumato un atto di efferata violenza nei confronti di Noha Loubety, 23enne giocatore colpito alla tempia da un pugno gratuito di un avversario: "Per sfogare la sua rabbia ha scelto il più piccolo" ha commentato amaramente l'allenatore di Loubety: "Abbiamo capito subito che la situazione era molto grave.". 🔗 Leggi su Fanpage.it Entra in campo e sferra un pugno a un avversario: calciatore fermato per tre giornateIl giudice sportivo ha adottato le sue ultime decisioni prima della pausa natalizia, sanzionando alcuni calciatori per comportamenti irregolari durante le partite concluse nel 2025. Leggi anche: Bernardeschi operato alla clavicola dopo l’infortunio con l’Inter: quando tornerà in campo