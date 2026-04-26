Ancora emergenza loculi al cimitero di Chieti revocate le concessioni perpetue assegnate prima del 1975

Al cimitero di Chieti si continua a registrare una carenza di loculi, portando alla revoca delle concessioni perpetue assegnate prima del 1975. La mancanza di progressi nei lavori del nuovo cimitero di Santa Filomena aggrava la situazione, rendendo sempre più critica la disponibilità di spazi nel cimitero di Sant'Anna. La questione spazia tra esigenze di gestione e limitazioni di spazio, con interventi necessari per far fronte alla crescente domanda.

Con i lavori del nuovo cimitero di Santa Filomena che non avanzano, l'emergenza spazio in quello di Sant'Anna si fa sempre più urgente. Mancano loculi per le sepolture e sono ricorrenti le ordinanze sindacali per requisire quelli già assegnati, ma ancora liberi, così da garantire tumulazioni.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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