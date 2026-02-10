Emergenza loculi al cimitero di San Sossio Baronia | lavori fermi e famiglie nel limbo

A San Sossio Baronia, il cimitero è in emergenza. I lavori per costruire nuovi loculi sono fermi da mesi, lasciando molte famiglie senza una soluzione per i propri cari. La situazione diventa difficile da gestire, e le famiglie si trovano nel limbo, in attesa di risposte che tardano ad arrivare. La crisi si sente forte in paese, dove il problema si trascina ormai da tempo senza apparente soluzione.

A San Sossio Baronia (AV), l'ameno paesino della Baronia di Vico, è in corso una crisi che sta scuotendo il comune dell'hinterland irpino, trasformando il momento del lutto in un calvario burocratico per decine di famiglie.Emergenza loculi: una questione annosa mai del tutto risoltaQuel momento.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

San Sossio Baronia, Cittadinanza Attiva denuncia: è emergenza loculiA San Sossio Baronia, è in corso una crisi che sta scuotendo il comune dell'hinterland irpino, trasformando il momento del lutto in un calvario burocratico per decine di famiglie. La denuncia arriva d ... corriereirpinia.it

