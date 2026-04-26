Ancona fermato il 25enne che usava carte rubate ai distributori

A Ancona, un uomo di 25 anni è stato fermato in piazza D'Armi mentre aveva con sé un computer e una carta di debito rubati, oltre a strumenti che potrebbero essere usati per attività illecite. La polizia ha sequestrato gli oggetti trovati e ha proceduto con l'identificazione. Il Questore ha emesso un avviso orale nei suoi confronti, allo scopo di prevenire futuri reati contro il patrimonio.

? Cosa sapere Ancona, fermato 25enne in piazza D'Armi con computer e carta di debito rubati.. Il Questore emette avviso orale per prevenire la reiterazione dei reati contro il patrimonio.. Un venticinquenne di origini extracomunitarie è stato fermato in piazza D’Armi ad Ancona con un computer portatile e una carta di debito sottratti, portando il Questore a emettere un avviso orale per frenare la sua condotta criminale. Il controllo avvenuto nelle scorse settimane nell’area di piazza D’Armi ha permesso alla polizia di identificare il giovane, il quale risultava in possesso di materiale frutto di furto. Gli accertamenti tecnici hanno rivelato un dettaglio fondamentale: la carta di debito rubata veniva utilizzata dal soggetto per effettuare acquisti presso distributori automatici di prodotti da tabaccheria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ancona, fermato il 25enne che usava carte rubate ai distributori Notizie correlate Preso il ladro delle carte di credito. Sorpreso mentre ne usava unaRuba un portafogli con più di una carta di credito da un auto parcheggiata in via Cacciatori delle Alpi, poi effettua diverse transazioni al bar... Si accampava in una zona boschiva di Perugia per spacciare, 25enne fermato grazie ai droni con sensori termiciUn cittadino straniero è stato fermato a Perugia per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio durante un’operazione congiunta tra...