Preso il ladro delle carte di credito Sorpreso mentre ne usava una

Un uomo è stato arrestato dopo essere stato sorpreso mentre utilizzava una carta di credito rubata. Precedentemente, aveva sottratto un portafoglio contenente più di una carta da un’auto parcheggiata in via Cacciatori delle Alpi. Poco dopo, ha effettuato diverse transazioni al bar della stazione, situato a pochi metri dal commissariato, e in breve tempo è stato fermato dalle forze dell’ordine.

Ruba un portafogli con più di una carta di credito da un auto parcheggiata in via Cacciatori delle Alpi, poi effettua diverse transazioni al bar della stazione, a due passi dal commissariato e in breve tempo finisce in manette. Gli agenti della polizia di Spoleto, hanno arrestato in flagranza un cittadino italiano di 24 anni, gravato da numerosi precedenti in materia di reati contro il patrimonio, per ricettazione ed indebito utilizzo di strumenti di pagamento. I poliziotti sono intervenuti in seguito a una segnalazione di un furto avvenuto all'interno di un'autovettura parcheggiata in via Cacciatori delle Alpi. Ignoti, dall'interno dell'abitacolo, avevano asportato un portadocumenti contenente carte di pagamento e documenti personali.