La polizia di Perugia ha arrestato un giovane straniero di 25 anni che si nascondeva in un accampamento tra i boschi di Capocavallo e Podere Saradino. Gli agenti, grazie all’uso di droni con sensori termici, sono riusciti a localizzarlo e a bloccarlo. L’uomo si dedicava allo spaccio di droga in quella zona isolata.

Un cittadino straniero è stato fermato a Perugia per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio durante un’operazione congiunta tra Polizia di Stato e Polizia Locale. L’uomo è stato individuato in un accampamento boschivo tra Capocavallo e la strada Podere Saradino, grazie all’utilizzo di un drone dotato di funzione termica. Spacciatore accampato a Perugia L'individuazione dell'accampamento e l'intervento Il materiale rinvenuto e la perquisizione Il sequestro della droga e degli oggetti Le accuse e la detenzione Spacciatore accampato a Perugia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l’arresto è avvenuto nella mattinata di ieri, quando gli agenti della Polizia di Stato di Perugia, in collaborazione con la Polizia Locale di Corciano, hanno portato a termine un’attività investigativa mirata. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Si accampava in una zona boschiva di Perugia per spacciare, 25enne fermato grazie ai droni con sensori termici

Approfondimenti su Perugia Accampamento

Nel parco delle Groane, a Seveso Altopiano, una porzione di area boschiva sarà prossimamente abbattuta.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Perugia Accampamento

Argomenti discussi: Hojlund: La stagione continua per difendere lo scudetto? Ancora lunga, nove punti sono tanti ma mai dire mai! Non voglio accampare scuse ma siamo rimasti in pochi - CalcioNapoli24 | CN24; Usa: nei cieli dell’Area 51 è riapparso il misterioso velivolo triangolare.

Si accampava in una zona boschiva di Perugia per spacciare, 25enne fermato grazie ai droni con sensori termiciArrestato un 25enne straniero in un accampamento boschivo tra Capocavallo e Podere Saradino per spaccio di droga. Sequestrati droga e contanti. virgilio.it