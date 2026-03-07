Torre Annunziata ?stesa? tra la folla in centro | il sindaco lancia l' allarme sicurezza

A Torre Annunziata, nel cuore della giornata segnate da due agguati mortali nella provincia di Napoli, si è verificata una sparatoria tra la folla nel centro cittadino. Il sindaco ha immediatamente lanciato l’allarme sulla sicurezza, evidenziando un episodio di violenza che ha coinvolto diverse persone e si è verificato in un momento di grande fermento. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.

Nella giornata di fuoco contrassegnata nella provincia di Napoli da due agguati mortali di stampo camorristico c'è spazio anche per un terzo episodio: una furiosa stesa a Torre Annunziata. A rendere noto il fatto è il sindaco Corrado Cuccurullo: «Il fatto - spiega - avvenuto in via Roma è di estrema gravità. Sparare colpi d'arma da fuoco in pieno centro cittadino, tra la gente, mettendo a rischio la vita di passanti e residenti, è un fatto intollerabile. Confido che gli inquirenti facciano rapidamente piena luce su quanto accaduto. Si tratta di episodi che colpiscono e allarmano profondamente la comunità e che richiedono una risposta ferma da parte di tutte le istituzioni preposte alla sicurezza».